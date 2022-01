Caro bollette, Forza Italia presenza mozione: “Giunta regionale intervenga per fronteggiare aumenti per famiglie e imprese”

Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Paride Mazzotta, Stefano Lacatena, Giandiego Gatta e Vito De Palma.



“Rincari che arrivano fino al 60 per cento, gravando sulle famiglie già in difficoltà e mettendo in ginocchio le imprese, molte delle quali costrette a chiudere proprio a causa degli aumenti di luce e gas: per questo, abbiamo presentato una mozione urgente in Consiglio regionale per impegnare la Giunta a trovare le risorse per alleggerire le spese sostenute dai cittadini.



Si tratta di una vera e propria emergenza che rischia di far collassare il nostro tessuto socio-economico. Se una piccola attività arriva a chiudere perché le bollette sono più che raddoppiate, le istituzioni non possono restare a guardare: ci vogliono provvedimenti seri per fronteggiare la maggiorazione dei costi sostenuti. La Regione deve trovare subito le risorse per mettere in campo un intervento straordinario in grado di ridurre il carico per le famiglie meno abbienti e per le piccole e medie imprese. Perciò, abbiamo tradotto quest’istanza in una mozione, ma chiediamo a gran voce al governo pugliese di iniziare fin da ora ad avviare iniziative urgenti per dare un sostegno reale alla nostra comunità”./comunicato