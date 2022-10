Caro bollette, quasi 5 milioni di italiani non le hanno pagate negli ultimi 9 mesi

Sono quasi 5 milioni gli italiani che negli ultimi 9 mesi non sono stati in grado di pagare una o più bollette di luce e gas. Il prezzo dell’energia continua a salire e stando a quanto emerso dall’indagine commissionata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat, il bilancio potrebbe aggravarsi. Infatti, 3,3 milioni di italiani hanno dichiarato che dinanzi a ulteriori rincari si vedrebbero impossibilitati a pagare le prossime bollette energetiche.

La situazione di emergenza non è però equamente distribuita nel nostro Paese, dato che la maggior parte delle famiglie che non riescono a fronteggiare il caro bollette abitano nelle regioni del Centro Italia (11,5%), al Sud e nelle Isole (11,2%). Inoltre, in prospettiva dei prossimi aumenti le aree più a rischio sono quelle del Meridione (9,4% a fronte di una media nazionale pari al 7,7%).