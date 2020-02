Carnevale, parcheggi e divieti di fermata

Domenica 23 febbraio a partire dalle ore 10.30 è prevista la Gran Parata dei Gruppi Mascherati e delle Meraviglie. Per l’organizzazione dell’evento un aspetto importante è dato dalla possibilità di parcheggio per i veicoli in considerazione del grande pubblico richiamato e, al contempo, è altrettanto importante il rispetto dei divieti di transito e parcheggio al fine di favorire il regolare svolgimento della parata.

Per ciò che concerne i parcheggi, sono ben 9 le aree gratuite individuate in varie zona della città, da Siponto all’Acqua di Cristo, per tutte le giornate di sfilata. Ovviamente due di queste per Domenica 23 non sono usufruibili in quanto interessate dalla sfilata (Piazza della Libertà e Lungomare Nazario Sauro) quindi nella locandina allegata sono segnate in rosso. Restano invece disponibili: Zona Cesarano e Porto Turistico per chi proviene da Siponto; Zona Parrocchia San Carlo Borromeo per chi proviene Foggia (ingresso Manfredonia Sud) e Bari (SP.141); Zona Cimitero e Via Trento (Pronto Soccorso) per chi proviene da Foggia (uscita Manfredonia Centro) e da San Giovanni Rotondo; Parcheggio mercato rionale Monticchio e zona Acqua di Cristo per chi proviene da Mattinata, Monte Sant’Angelo e Vieste.

Riguardo invece alla chiusure del traffico, è stata pubblicata un’Ordinanza Comunale che prevede la sospensione della circolazione e della fermata per i veicoli, con sanzione accessoria della rimozione forzata, nelle strade e piazze interessate dagli eventi.

Dalle ore 01:00 alle ore 09:00 è vietata la fermata di tutte le categorie di veicoli per pulizia delle strade da parte dell’A.S.E. e dalle ore 09:00 alle ore 14:00 è sospesa la circolazione ed è vietata la sosta dei veicoli privati nelle seguenti strade: Via Giuseppe di Vittorio, nel tratto compreso tra ex mattatoio e Piazza della Libertà; Piazza della Libertà dinanzi alla Stazione; V.le A. Moro nel tratto compreso tra Piazza della Libertà e Piazza Marconi; Piazza Marconi; Lungomare Nazario Sauro; Largo Diomede; Viale Kennedy nel tratto compreso tra l’ ex passaggio a livello e Piazza Marconi.

Inoltre il piano di sicurezza della manifestazione prevede anche il divieto di fermata nelle zone immediatamente adiacenti al percorso, al fine di far posizionare i mezzi di soccorso e di sicurezza. Si consiglia quindi a tutta la cittadinanza di prestare attenzione ai cartelli stradali temporanei che sono stati posizionati dagli addetti dell’Ufficio Tecnico del Comune di Manfredonia.