Carnevale Manfredonia, Campo: “Dalla Regione 50mila euro per l’edizione 2020”

Dichiarazione del capogruppo Pd in Consiglio regionale, Paolo Campo.



“La Regione Puglia finanzia il Carnevale di Manfredonia con un contributo di 50mila euro per il 2020. Il fondo regionale è immediatamente accessibile da parte del Comune e consentirà di fronteggiare le spese sostenute per la 67° edizione.

Il sostegno alla sorica manifestazione sipontina rientra nel piano straordinario in favore del sistema regionale della cultura e dello spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica da Covid 19 “Custodiamo la cultura in Puglia”, il cui obiettivo è supportare il sistema culturale regionale in questa fase critica per favorirne la ripresa nel medio periodo.

Nel caso specifico del Carnevale di Manfredonia, lo stanziamento è connesso all’essere ‘Carnevale storico’, dichiarato tale dal Ministero per i Beni ambientali, culturali e del turismo nel 2016, e ‘manifestazione pugliese di interesse nazionale’.

Per il quinto anno consecutivo la Regione sostiene concretamente l’evento sipontino, ritenendolo anche parte integrante della strategia di promozione del turismo e della sua destagionalizzazione in Capitanata e in Puglia.

Tanta attenzione non s’era mai riscontrata prima del 2015 e posso affermare senza tema di smentita che è direttamente riconducibile all’impegno costante che ho profuso per sostenere la filiera culturale e turistica manfredoniane”.