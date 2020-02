Carnevale, il programma del sabato

Sabato 29 Febbraio

GRAN PARATA SERALE DELLE MERAVIGLIE E DEI GRUPPI MASCHERATI E NOTTE COLORATA

Ore 18.00- Partenza della Gran Parata notturna delle Meraviglie e dei Gruppi Mascherati, con la partecipazione degli istituti comprensivi della città, delle associazioni e dei gruppi spontanei, delle Principesse del Carnevale, insieme alle Principessine, le Mini Majorette della Scuola di Arti sceniche “My Dance” di Rita Vaccarella e della Banda musicale Città di Manfredonia.

Conduzione dello spettacolo a cura di Matteo Perillo, Michele Bottalico e Francesca Iagulli.

Animazione a cura de “I Forbicioni” Lello Castriotta e Franco Rinaldi, Blue Note Project di Vincenzo e Maria D’Oria.

In Piazza Marconi, spettacolo e performance di artisti mangiafuoco del Museo Storico dei Pompieri di Manfredonia.

Raduno dei partecipanti: Sfilata delle Meraviglie dal Parco Giochi Castello a Via del Porto, Gruppi mascherati da Piazzale Ferri a Via dell’Arcangelo.

Percorso: Largo Diomede, Lungomare Nazario Sauro, Piazza Marconi (termine sfilata)

Presso il L.U.C. animazione e conduzione a cura di Carlo Cinque e Gabriella Spagnuolo.

Ore 15.00/24.00 Piazza del Popolo- “Slurp Slurp”, degustazione di prodotti tipici a cura dell’Associazione Arcobaleno.

Ore 21.00 – Centro Storico Piazza del Popolo – Esibizione della Corale Pop Warm Up con la partecipazione straordinaria dell’artista Marika Di Felice direttamente da Sanremo Doc.

Inizio della NOTTE COLORATA, la notte più pazza della Puglia. Animazione, divertimento e degustazioni di prodotti tipici nelle vie più belle e caratteristiche del centro storico.

Ore 22.00 – Piazza Papa Giovanni XXIII –Spettacolo Musicale.

Ore 22.00 – Piazzetta Mercato – Dj Andrea Cubano e Giovanni Nenna in…”le cubane” a cura del Bar InPiazzetta.