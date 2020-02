Carnevale, il programma del martedì grasso

Martedì 25 Febbraio

GOLDEN NIGHT- GRAN PARATA DEI GRUPPI MASCHERATI

Ore 18.30 – Gran parata dei Gruppi Mascherati, con la partecipazione delle associazioni e gruppi spontanei partecipanti: MagicaBoola-La Fenice, Anime del Sud, Gymnasia&Friends, Neverland, New Generation, Delphinia, LiceoEdition, Toniolo &Co, RoncalliMovement, La Ciambotta di Manfredonia ShitPosting. Apre la sfilata la banda dell’Associazione musicale “SisteMus”, diretta dal Maestro Michele Guerra.

Spettacolo a conduzione di Michele Bottalico, Vincenzo D’Oria e Gabriella Spagnuolo.

PERCORSO: Raduno Piazza della Libertà – Viale Aldo Moro – Piazza Marconi – esibizione finale in Piazza del Popolo con il Rete Smash Live e la partecipazione dei Dj e speaker di Rete Smash.

Ore 9.30 – Stadio Miramare – “Calcio in maschera”, torneo di calcio in maschera organizzato dall’A.S.D. Nuova Salvemini di Manfredonia con la partecipazione “Manfredonia Calcio”, “Accademia Manfredonia” e “Body Art”, i cui protagonisti saranno i bambini, appartenenti alle varie categorie di calcio, che dovranno indossare una maschera o truccarsi.

Ore 9.30/11.00 Categoria Esordienti (2007-2008) e Categoria Pulcini (2009-2010)

Ore 11.00/12.30 Categoria Primi Calci (2011-2012) e Piccoli Amici (2013-2014)

Durante il torneo, non mancherà la musica, le esibizioni da parte della Scuola di Danza “Etoile”. A seguire le premiazioni e, in seguito, il buffet a cura dell’Associazione Arcobaleno di Manfredonia.

Dalle ore 15.00 – Piazza del Popolo- “Slurp Slurp”, degustazione di prodotti tipici a cura dell’Associazione Arcobaleno di Manfredonia.

Ore 16.30 – Palazzo dei Celestini Auditorium “Cristanziano Serricchio”- Laboratorio di Cartapesta, Officina Terra che Crea: arti e mestieri, a cura dell’Associazione “Non solo Arte” di Maria Grazia Muscatiello. Officina del progetto T.E.R.R.A., coordinato sul territorio pugliese dalla Cooperativa “Santa Chiara.

Dalle ore 18.00 – LUC, Lungomare Nazario Sauro – “La Socia dell’Arcobaleno”, ballo per tutti nella tradizione sipontina, a cura dell’Associazione Arcobaleno di Manfredonia.

Ore 20.00 – Piazzetta Mercato – Dj Teo Valentini a cura del Bar della Piazzetta.

Ore 21.00 – “U Cunzùl’” e accensione di Ze Pèppe – Rappresentazione del funerale di Ze Peppe, partenza da Piazza Marconi e arrivo presso Piazzale Ferri, a cura dell’associazione “Rosa dei Venti” di Salvatore Esposto, con la collaborazione di Fortunato Gentile, Arturo De Rienzo e Andrea Gambuto.