Carnevale, domani la Sfilata delle Meraviglie e dei Gruppi

” Il Carnevale di Manfredonia è riconosciuto dalla Regione Puglia come “manifestazione di interesse nazionale” ed è associato alla “Federazione europea delle Città del Carnevale”. Nel 2016, l’evento ha ottenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) il riconoscimento di “Carnevale Storico”.

Quest’anno la ProLoco Manfredonia è stata delegata, dalla Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia, per la realizzazione e l’organizzazione dell’intera manifestazione.

Tra gli obiettivi primari di tale evento, c’è quello di continuare a promuovere la tradizione carnascialesca sipontina, per favorire l’integrazione tra diversi soggetti e sistemi che si misurano sul versante dell’istruzione, della legalità e del sociale, sullo sfondo di un modello di società inclusiva.

Infatti, numerosi sono stati i cittadini, le associazioni di volontariato e gli Istituti Scolastici che, con la propria partecipazione attiva, hanno giocato un ruolo fondamentale nella pianificazione dell’intera manifestazione.

Fiore all’occhiello della kermesse sarà la “Grana Parata delle Meraviglie”, con la partecipazione di oltre 1000 bambini degli Istituti scolastici comprensivi di Manfredonia.

Domenica 23 Febbraio

Ore 09-30 Raduno dei partecipanti:

• Sfilata delle Meraviglie (da Piazza delle Libertà fino a Viale di Vittorio c\o via Feudo della Paglia)

• Gruppi Mascherati (da Viale di Vittorio c\o via Feudo della Paglia fino a semaforo incrocio via Tratturo del Carmine).

Ore 10.30 Partenza Gran parata delle Meraviglie e dei Gruppi Mascherati da Piazza delle Libertà .

Percorso: Via di Vittorio, Piazza della Libertà, Viale Aldo Moro, Piazza Marconi, Lungomare, Nazario Sauro, Largo Diomede (termine sfilata).

Esibizione in Piazza Marconi, presentano Matteo Perillo e Annarita Granatiero.

Animazione a cura de “I Forbicioni” Lello Castriotta e Franco Rinaldi, Blue Note Project di Vincenzo e Maria D’Oria.

Esibizione finale nei pressi del L.U.C. con animazione e la conduzione a cura di Micky Bottalico e Carlo Cinque.

Con la presenza de: le Principesse del Carnevale accompagnate dalle Principessine, le Mini Majorette della Scuola di Arti sceniche “My dance” di Rita Vaccarella, le Jeep Willys dei “piccoli pompieri” del Museo Storico dei Pompieri di Manfredonia, la banda musicale Città di Manfredonia e dell’Istituto Comprensivo “Croce-Mozzillo”.

Il programma completo della manifestazione, è consultabile sul sito internet www.prolocomanfredonia.it.”