Carnevale, domani è il turno di Pop Gun

Carnevale, musica, giovani, creatività. Un bel mix per l’Estate di Ze Pèppe che domani sera (ore 21.30) in Piazza Maestri d’Ascia accende i riflettori su 10 giovani talenti musicali con “Pop Gun”. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Pop – Officine Popolari ed inserita nella 68ma edizione del Carnevale di Manfredonia con il patrocinio dal Comune di Manfredonia e Teatro Pubblico Pugliese.

L’evento rientra nel progetto Pop Library, che ha visto 5 giovani producers del territorio produrre ben 23 basi originali e aprire a cantanti e cantautori un contest, chiedendo d’inciderci la propria voce e le proprie parole inedite.

I migliori 10 sono stati selezionati e hanno fatto il loro ingresso in studio di registrazione, dove è stata creata una fantastica playlist. In Pop Gun, il 28 luglio, tutti avranno la possibilità di ascoltarla dal vivo e che, grazie al voto in streaming, decreterà il primo vincitore di Pop Gun.