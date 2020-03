Carnevale di Manfredonia, tutti i premiati

La Principessa vincitrice 67° Carnevale di Manfredonia è Simona Frascaria.

La Principessa seconda classificata è Chiara Viscillo.

La Principessa Social (con più likes su Facebook) è Sabrina Ricco.

Questi i gruppi premiati:

Trofeo Social (per aver ricevuto più likes sulla pagina Facebook): Roncalli Movement con “Adventure Time”.

Trofeo Matteo Arena (gruppo più originale e coreografico): Associazione Anime del Sud con “Ze Pèppe si risveglia in India”.

Trofeo Tinella Capurso (costume più bello ed originale): Associazione Magicaboola e La Fenice con “A pezze a pezze l hamma ggiusté”.

Trofeo Golden Night “Lucio Dalla” (gruppo che ha meglio valorizzato l’illuminazione presente sui vestiti nelle esibizioni in notturna): Associazione Anime del Sud con “Ze Pèppe si risveglia in India” e Associazione Gymnasia con “Pirati”.

Trofeo Tonino Catalano (esecuzione musicale più rappresentativa dello spirito carnevalesco): Liceo Edition con “Moulin Rouge” e Associazione Magicaboola e La Fenice con “A pezze a pezze l hamma ggiusté”.

Trofeo Fair Play (esemplarità dei comportamenti durante la sfilata): Delphinia con “The Simpson”.

Trofeo Ecosostenibilità (per la sensibilità a tematiche ambientali, con focus verso l’ecologia e il rispetto del pianeta): Toniolo & Co. con “I 100 dell’Apocalisse” e Roncalli Movement con “Adventure Time”.

Trofeo Fantasy (per la libertà di espressione): Associazione Neverland con “Carnival: non sforzarti di capirlo, basta immaginarlo!”.

Trofeo Circolo Unione (per la novità, l’innovazione e per il potenziale delle nuove generazioni nel creare costumi tendenti all’evoluzione ed emancipazione rispetto alla tradizione della maschera): New Generation con “Trendy Food”.

Trofeo Gigetto Prato “Ma ndo’ vai se la banana non ce l’hai?” (gruppo con l’allegria e la goliardia più originale e coinvolgente dello spirito carnevalesco): Associazione Magicaboola e La Fenice con “A pezze a pezze l hamma ggiusté”.

Trofeo Ze Pèppe (per la valorizzazione del gruppo con elementi in cartapesta, simbolo del carnevale manfredoniano): Associazione Anime del Sud con “Ze Pèppe si risveglia in India”