Carnevale di Manfredonia: le immagini a colori della parata del 1956

Seppur si hanno notizie di gruppi mascherati in giro per Manfredonia fin dal Settecento, è solo dopo la seconda guerra mondiale che essi non furono più semplicemente ‘spontanei’, ma iniziarono ad organizzarsi in vere e proprie sfilate.

La prima parata organizzata con una cabina di regia si ebbe nel 1954, ma soltanto un anno dopo si aggiunsero per la prima volta in assoluto anche i carri di cartapesta. I primi due carri allegorici di Manfredonia furono “Nascita di Nettuno” e “Notti di Carnevale”, ambedue molto apprezzati dal pubblico ed opera dell’ingegno di Tommaso Adabbo, emerito insegnante di disegno e storia dell’arte del locale Liceo Scientifico, nonché eccellente artista.

Fu proprio grazie al successo di questa seconda edizione, che nel 1955 venne costituito un gruppo di lavoro denominato “Comitato per il Carnevale Sipontino”, che divenne poi Comitato del Carnevale Dauno.

Ma non vi annoio oltre. Sarà forse perché ieri mi sono persa nei viaggi nel tempo guardando per l’ennesima volta Ritorno al Futuro, che oggi ho voluto portare nel futuro, pardon, nel presente la parata del 1956, ritoccando vecchie foto e ‘colorizzandole’.

Insomma, non potendo guardare l’edizione di quest’anno, possiamo mettere indietro le lancette del tempo e sbirciare le immagini del carnevale di ben 65 anni fa, quando a farla da padrone fu il ‘satanello’, un’antica maschera sipontina riportata in auge in un carro dagli studenti della Ragioneria. Buona visione!

di Maria Teresa Valente