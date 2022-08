Intervista a Ciro Violano presidente del Carnevale Apricenese giunto alla decima edizione (in versione estiva)

La città di Apricena è in fermento per le sfilate dei Carri Allegorici in programma venerdi 5 Agosto e Sabato 6 Agosto.

Al termine della sfilata del 5 Agosto ci sarà l’esibizione di DJ Albertino

Mentre il 6 Agosto “La Baldoria” in sfida 2 DJ