Carnevale anni ’60 – Primi anni di attività del maestro Pino Lauriola

Manfredonia – FOTO scattata dal noto fotografo Lauriola – Io me lo ricordavo da quando ero bambino – il compianto maestro Pino Lauriola, aveva uno studio inizio via Tribuna – sempre in attività…andava ovunque , sempre in giro – con la sua macchina fotografica appesa al collo, la portava come se fosse una catenina… era inseparabile -faceva parte della sua anima e del suo cuore … fu come avere un distintivo al petto, da far fiorire oggi al cielo, per il suo tanto camminare per le vene del paese – la generazione la sua… esemplare da inorgoglire la grande tradizione dei fotografi Sipontini. In fondo il ricordo in foto ,degli ultimi anni del maestro.









Di Claudio Castriotta