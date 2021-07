Carlo Cottarelli a Vieste per “Il libro possibile”: “Puglia e Veneto le più virtuose sulla cultura”

La ricetta per far rinascere l’italia?: “Prima cosa vacciniamoci, per ripartire ed evitare le chiusure”

Tra Draghi e Conte quale preferisce?: “forse Draghi, si perde meno nelle parole e più nei fatti, La Puglia è diventata importante non solo per il sud ma per tutta l’Italia, Forse in Italia Veneto e Puglia sono le regioni più virtuose sulla cultura.” “Si riparte con il turismo anche se moltissimi dei turisti esteri non vengono al momento, purtroppo le conseguenze economiche dirette ed indirette a lungo termine della pandemia sono tutte da vedere.”