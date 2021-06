Carbone (FDI): “Traffico in tilt e Siponto isolata. L’Autorità Portuale riapra subito il cancello del Molo di Ponente per bypassare il cantiere AqP”

Nuovo capitolo dell’odissea lavori dell’Acquedotto Pugliese sul Lungomare di Siponto che già tanti disagi sta causando alla città da circa quindici giorni.

“Da ieri, infatti, – segnala a ilsipontino.net Adriano Carbone, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia – senza preavviso, l’Autorità portuale ha chiuso nuovamente il cancello che permetteva di bypassare, attraverso il transito su un breve tratto interno al Molo di Ponente, il cantiere consentendo a cittadini ed avventori di raggiungere agevolmente Siponto ed il Porto turistico. Risultato? Traffico totalmente in tilt in città (Siponto è raggiungibile esclusivamente da Via Di Vittorio, con un pauroso effetto imbuto) in una giornata festiva, anche a danno delle numerose attività ristorative e commerciali che da tempo attendevano questi momenti per riprendersi dalle batoste economiche causate dalla pandemia. Come Fratelli d’Italia stigmatizziamo questo atteggiamento unilaterale dell’Autorità Portuale, invitandola a tornare sui propri passi, ripristinando quella che era la soluzione più logica in attesa della chiusura del cantiere di Aqp. Manfredonia ed i suoi cittadini meritano risposte e rispetto”.