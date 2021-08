Caratù: “Tari, giudicate voi”

Giudicate voi!

L’amministrazione commissariale con delibera 15 del 14 aprile 2021 determina per l’anno 2020 un aumento della tari emettendo un ruolo suppletivo da incassare nei prossimi 2 anni .

Sempre l’amministrazione commissariale con delibera 40 del 29 07 2021 determina una riduzione della tari per l’anno 2021 per alcune categorie, escluse quelle domestiche, carceri, ospedali, case di cura ecc.

Non faccio commenti lascio a chi legge il giudizio.

In pratica la commissione aumenta per il 2020 la tari per tutti indistintamente. Poveri ricchi aziende pensionati nullatenenti negozi artigiani ecc.

Sempre la commissione e sempre in pratica, per il 2021 concede uno sconto ( per effetto del COVID ) solo ad alcune categorie che faranno esplicitamente domanda entro il 30 ottobre 2021.

In definitiva per il 2020 il COVID non esisteva, le chiusure non ci sarebbero state. Mentre per il 2021 solo alcuni posso fare domanda per uno sconto.

Sempre in pratica e sempre in definitiva, in entrambi i casi i commissari demandano al nuovo sindaco di incassare il ruolo suppletivo ( cosa antipatica ed ingrata). Sempre in pratica e sempre in definitiva demandano al nuovo sindaco di incassare meno per lo sconto che oggi viene concesso.

In definitiva la tari aumenta per tutti per il 2020 e per il 2021 qualcuno può chiedere uno sconto.

Il COVID è arrivato per tutti! forse era il caso di soprassedere ad entrambe le delibere. sollevando un po’ la burocrazia comunale.

Giovanni Caratù – Manfredonia Che Funziona