Caratù (McF): “Ase, il dottor Rossi è un controllato, non un controllore!”

La conferenza stampa di presentazione del nuovo amministratore unico a.s.e.

S.p.a. Dott. Raphael Rossi , ci ha permesso di conoscere un professionista di

valore. Certamente preparato, che fa buon uso della sua laurea in scienze della

comunicazione.



Tuttavia la città avrebbe il diritto di ascoltare parole chiare su come migliorare la qualità del servizio, parole chiare e impegni precisi su come ridurre la tari.

parole ed impegni ahimè Mai ascoltate..



Condivido ( lo ripeto da anni ) come non farsi scippare dalla regione Puglia il

servizio di raccolta “ prima o poi succederà “ ( afferma Rossi ) un a.s.e forte

servirebbe a mantenere il cuore e la testa decisionale a Manfredonia . Ma questo

non è un compito dell’ a.u , spetta al commissario del comune presidente dell’aro

di cui Manfredonia è capofila.



Come spetta ai commissari comunali rimuovere gli ostacoli autorizzativi per

rendere funzionante l’impianto di selezione e recupero delle plastiche ed altri

materiali, impianti già presente da anni presso a.s.e.che pesa molto nei bilanci

aziendali.

Bisogna sventare l’istallazione di un impianto simile nella piana di

macchia, supportato dal comune di monte Sant’Angelo , in parte finanziato dalla

regione Puglia e credo anche in parte autorizzato. Attivare l’impianto a.s.e vuol

dire avere un ruolo strategico nell’aro, e non solo. servirebbe anche a creare nuove

occasione di lavoro a Manfredonia.

Abbiamo riscontrato un Assordante silenzio ed

una carente informazione sul costo e sulle modalità dello smaltimento dei rifiuti,

compito che ha il comune.

Silenzio tombale su quali azioni sono state o verranno

messe in atto per ridurre questo costo. Come non si è proferito parola su quanto il

comune incassa dal conai o da altri consorzi .Cifra pesantissima che non viene mai

Evidenziata ma che sarebbe opportuno conoscere. Per comprendere l enormità

della tari a Manfredonia.



Apprendiamo sempre (dal dott . Rossi) che il suo compito “ non è gestire l’ a.s.e …ma

tentare un rilancio “ concordo sul rilancio ma forse non si è accorto che l’ase non

ha un direttore da anni, non ha funzionari e con gli ultimi pensionamenti non ha

neanche una struttura burocratica amministrativa. E sia il bilancio di previsione che

il piano industriale nonché il contratto dí servizio non prevedono questi costi.



Il dott Rossi afferma anche che non sarà molto presente a Manfredonia si dovrà

dividere anche con lo Smart working tra Livorno, dove è amministratore unico con

350 dipendenti, .e Manfredonia. il suo sarà un compito “ dì indirizzo e controllo “ il

dottor Rossi conosce benissimo il codice civile, e lo statuto dell’a.s.e.

Sa che il

compito di indirizzo spetta alla proprietà, quindi spetta ai commissari comunali di

Manfredonia ed al comune di Vieste ( sentito il Consiglio Comunale); attraverso gli

atti di indirizzo quali il bilancio di previsione, il contratto di servizio. Dott Rossi sa

benissimo che non è un controllore, ma un controllato.

I suoi atti dovranno essere

vagliati dal collegio dei revisori i suoi bilanci dovranno essere certificati da un ente

di certificazione e per non dimenticare il controllo analogo da parte del comune.

Più

controllato di così!

Ricordo che la Motivazione ufficiale del siluramento del

precedente a.u. Era ( perché voleva sottrarsi al controllo analogo )

Non c’è ne voglia, ma il suo talento e le sue conoscenze sarebbero indispensabili,

anzi auspicabili, per riorganizzare l’aro.

Perché la sua visione è lucida e la sua

proposta è la più corretta utile ed efficace per tutto il comprensorio. In definitiva

paghiamo per intero un amministratore di fatto part-time. Forse sarebbe stato utile

un parere dell’ anac sulla inconferibilita dell’incarico. O sulla sua opportunità.



Forse a.s.e. ha bisogno di qualche spazzino in più, forse qualche sorvegliante di

ferro. Certamente non ha bisogno di Decisori, ma di gente operativa a tempo pieno.



Questi Problemi ( considerato il silenzio attuale ) penso debbano essere argomento

della prossima campagna elettorale. In definitiva, per rilanciare a.s.e.

Bisogna

dotare a.s.e. Di una figura operativa ( full time ) e lasciare ai commissari comunali il

compito di indirizzostrategico anche attraverso aro.solo così sapremo le effettive

responsabilità e carenze.



McF

Giovanni Caratù