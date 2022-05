DOPO AVER COMUNICATO AI QUATTRO VENTI L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO ASE 2021.QUESTA APPROVAZIONE NON È ANCORA AVVENUTA AD OGGI ! Il bilancio ha valore legale solo quando i soci ( proprietari ) l’approvano. Altrimenti è carta da macero da riciclare. Sapete le motivazioni dello spostamento della data per l’approvazione sine die? ” non ci sono le condizioni per l’approvazione del bilancio ” cosa vuol dire?

Giovanni Caratù