Caratù: “In quel partito non hanno mai riconosciuto e chiesto scusa e si permettono pure di giudicare”

Tacete!

Vi abbiamo consegnato una città in pieno sviluppo economico.

Vi abbiamo consegnato una città vivace culturalmente ed in pieno sviluppo demografico.

Vi abbiamo consegnato una città fiore all’occhiello della provincia!

Ci riconsegnate una città, senza gioventù, senza prospettive , senza lavoro senza nessuna vivacità culturale , politica , economica e sociale in pieno regresso demografico.

Con addosso un marchio che rimarrà indelebile.

Molti esponenti di quel partito, che non ha mai riconosciuto e chiesto scusa per le sue responsabilità politiche, si permettono di giudicare le persone per la loro data di nascita e non per la loro capacità di innovazione, operosità ed esperienza.

Siete messi male!

Giovanni Caratù – La Mia Città per Raffaele Fatone sindaco