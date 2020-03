Caratù: “Commissari o no, bisogna pensare al futuro della città”

È vero alla commissione prefettizia, non è richiesto di avere capacità manageriali o politiche, tantomeno l’innata capacità “ elicottero “.

Gli è chiesto solo di gestire l’ordinario con diligenza è spirito di servizio, concentrando nelle proprie mani i pieni poteri sia quelli di indirizzo e controllo che quelli esecutivi ( Sindaco, Giunta,Consiglio Comunale ).

Questo non è il tempo dell’ordinario, non è il tempo della burocrazia, non è il tempo delle ferree politiche Montiane Questo è il tempo dello straordinario, degli statisti, degli amministratori lungimiranti, delle decisioni immediate senza vincoli di nessuna natura.

Questa città non ha scelto un così lungo tempo di commissariamento ( quasi due anni ) questa città non ha chiesto la morte civile ed economica , per rispettare equilibri di bilancio, fuori da ogni regola di buon governo economico.

Questa Commissione Prefettizia ( fatta da ottimi e preparati servitori dello stato ) Deve farsi interprete del nuovo, deve farsi carico non solo dell’ordinario ma dello straordinario, deve essere pronta a ridisegnare il futuro della città. Questo è il tempo.

A livello Europeo che nazionale , sono saltati tutti i vincoli di bilancio, L’imperativo non è risanare ( questo avverrà con un economia in crescita ) ma spendere, spendere, soprattutto denaro pubblico. A breve anzi a brevissimo i Comuni saranno inondati di danaro da spendere, senza vincoli ne di bilancio ne burocratici. Questa commissione Prefettizia è pronta, ha nel cassetto un parco di progetti esecutivi, ha un idea di città futura? Loro malgrado, saranno chiamati a programmare e gestire questa fase. E se no! pensate almeno ad un grande piano di decoro urbano manutenzione straordinaria di alberi, parchi, strade uffici scuole ecc..perché una città decorosa è una città migliore.Per cortesia, abolite inutili ed iniqui aumenti indiscriminati delle imposte comunali che avete messo .

La storia si ricorderà di voi.

Giovanni Caratù – Manfredonia Che Funziona