Caratù: “Chi controlla il controllore?”

Chi controlla il controllore?

Le ultime, sconcertanti , dichiarazioni dell’amministratore unico Ase ” non ne so nulla ” circa le denunce ( documentate ) e da accertare , di assenteismo ed uso improprio di beni aziendali.

Fanno tornare di attualità il ruolo dello stesso amministratore unico a.s.e.

Siamo ancora in attesa di spiegazioni circa i crediti inesigibili, per una ingente somma, inserita nel bilancio 2020, perdite scaricate sugli utenti della tari messe già all’incasso.

Oggi in un articolo giornalistico, apprendiamo che chi dovrebbe controllare il lavoro dei netturbini , non controlla , e chi dovrebbe controllare i controllori ” non ne sa niente ” .

In definitiva all’a.s.e. di Manfredonia , chi dovrebbe controllare la quantità e qualità del lavoro , non controlla , non ha tempo o fa altro! chi dovrebbe controllare il controllore o non c’è oppure non ne sa niente.

Se il meccanismo dei controlli è questo, i contribuenti si pongono delle domande. Chi controlla la quantità di differenziata che viene avviata al recupero. carta, plastica, vetro , organico , che comporta entrate per a.s.e. chi controlla l’indifferenziato che Va in discarica . Chi dovrebbe controllare il controllore Non ne sa niente! forse non c’è e basta!

Altre domande che non avranno mai risposte. Per fortuna per la città il loro tempo è finito.

A.s.e ha in sé professionalità e risorse umane ottime. A.s.e ha solo bisogno di una guida forte, autorevole e presente. Questa città , La Mia Città, ne ha.

Giovanni Caratù – Coordinatore Lista La Mia Città