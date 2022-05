Caratù ancora contro Ase: “Se questa è una transazione!”

SE QUESTA È UNA TRANSAZIONE!



Un buon accordo è sempre meglio di una causa vinta!



l’epilogo della contesa tra a.s.e. Manfredonia e comune di Vieste, ha visto segnare la parola fine, più di una transazione a me pare una resa incondizionata.

le ragioni sembrano irrazionali con contorni poco chiari, se visti da una logica di buona gestione manageriale, di cui l’ a.u. È campione ma Giustificabili solo da una logica politica, che in a.s.e. Dovrebbe essere lontana se non bandita. Veniamo alla genesi del problema, a seguito di note vicende che hanno riguardato la gestione dei rifiuti del comune di Vieste, a.s.e. Manfredonia su alte sollecitazioni ed in piena emergenza ambientale, forniva al comune di Vieste il servizio di raccolta. Questa collaborazione, con un’altrettanto irrazionale decisione del comune di Vieste socio di a.s.e. Viene interrotta, lasciando inpagate due fatture una per il servizio prestato l’altra per una fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata. Dopo tentativi binari, ase incarica un noto avvocato cittadino per il recupero del credito vantato per un’ammontare di euro 560.367,73 euro per omesso pagamento di fatture : l’ottimo professionista va avanti con la procedura di recupero . E nella relazione annuale ai certificatori contabili sulla possibilità di recupero del credito Scrive “ ……la possibilità che in giudizio ase soccomba è remota…….” Tant’è che presenta due decreti ingiuntivi ( che il giudice accetta ) a cui vanno aggiunti interessi spese ed onorari .per oltre 7.000 euro ovviamente il comune di Vieste fa opposizione ed ase altrettanto ovviamente ne chiede il rigetto. Ad oggi il giudice non si è ancora espresso in merito Il 3 Marzo 2022

con determina n 15 comunicata dopo quasi due mesi al Comune di Manfredonia per il controllo analogo il dottor Rossi Espone i termini dell’avvenuta transazione. Due domande lecite, prima di entrare nel merito, il dottor Rossi ha avuto il placet della proprietà per questa transazione E se si da chi e con quale atto ? L’avvocato che assiste ase come mai ha cambiato parere , eppure il debitore è solvibile e con un bel patrimonio.

Cosa prevede la transazione : il credito delle due fatture pari a 560.417 da aggiungere interessi spese oneri parcelle avvocato, ammonterebbe a circa 600.000 euro

La transazione si chiude a 345.000 euro da pagare in due rate da parte del comune di Vieste. A.s.e rinuncia al resto e sopporta, spese oneri e parcelle per non meno di 20.000 euro se non di più rinunciando anche gli interessi legali. Inoltre si impegna a consegnare a proprie spese , al comune di Vieste attrezzature per la raccolta differenziata per Quasi 87.000 euro relativo ad un finanziamento bando anci comieco ad oggi non pervenuto e quindi crediamo perso.Qualcuno più bravo

di me nei conti può notare che ci accontentiamo quasi del 40%. Con un grossolano sconto del 60% .

che transazione è! Senza nessuna pronuncia sfavorevole di un giudice neanche in primo grado .

Rossi deve spiegare alla città perché i cittadini le attività commerciali i professionisti devono pagare la tari per intero ( anche in pandemia ) ed al comune di Vieste è stato concesso un enorme sconto. Perché?

Questa città, fatta da gente onesta e laboriosa, ha bisogno di essere Decommissariata culturalmente e di non pagare colpe che non ha. le tecnostrutture dialoghino con i cittadini solo così potremmo avere una nuova primavera. si ritorni alla politica vera in tutti i consessi anche all’ ase .