Carapelle in Serie A

Che avesse i piedi buoni lo sapevamo. Il gol al Foggia lo ha confermato, anche se non ce n’era bisogno. Siamo orgogliosi di annunciare che Carapelle balza in serie A grazie a Gigi Samele, che da oggi approda alla corte di Roberto De Zerbi al Sassuolo. Un grande in bocca al lupo a Gigi, che in Emilia certamente troverà l’ambiente giusto per farsi conoscere e crescere, grazie anche alla guida del tecnico bresciano. Forza Gigi!

Il sindaco di Carapelle

Umberto Di Michele