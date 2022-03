Capolavori ricercati, nel bollettino pubblicato dai Carabinieri anche il dipinto “Santa Maria della Luce” trafugato a Mattinata nel 1971

Tra i beni pubblicati nel bollettino pubblicato dai Carabinieri “Arte in Ostaggio” spiccano per pregio: un dipinto a olio su tela raffigurante ”Santa Maria della Luce’‘ attribuito a Luca Giordano (1634-1705), trafugato nel 1971 dalla Chiesa di Santa Maria della Luce di Mattinata (Foggia), un pannello musivo policromo ‘Musiciolus (giudice di gara)’ risalente al IV secolo d.C., asportato dall’edificio termale della zona archeologica di Via Severiana a Roma e ricercato dagli anni Ottanta, e un dipinto a olio su tela con la ”Visitazione” attribuito a Claudio Ridolfi (1570-1644), rubato nel 2018 in un’abitazione privata insieme a diversi altri beni. A dimostrazione della validità dell’iniziativa, nell’ultimo quinquennio grazie al bollettino sono stati ritrovati 131 beni. Questo numero, come i precedenti, è consultabile e scaricabile (in formato Pdf) sul sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri al seguente link: http://tpcweb.carabinieri.it/SitoPubblico/bollettini; o al link del Ministero della Cultura: www.cultura.gov.it/carabinieritpc, nonché sull’applicazione multilingue per dispositivi mobili ‘iTPC’.

E la speranza di recuperare i tesori del patrimonio riguarda anche i cosiddetti Most Wanted, ovvero la lista dei 14 preziosissimi capolavori da sempre più ricercati.