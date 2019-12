Capodanno, cosa fare se si possiede un animale

1- Gli animali vanno assolutamente tenuti DENTRO casa o comunque in luoghi sicuri e a prova di fuga! Ricordatevi che davanti ad un grosso spavento come quello provocato dai botti potrebbero fuggire anche dai posti in cui vivono solitamente. Controllate con attenzione e non lasciate i vostri animali in giardino, a catena, sui balconi o in qualsiasi luogo in cui potrebbero diventare un pericolo per sè stessi, ma anche per gli altri.

2- Per aiutare i vostri animali potete accendere la televisione o la radio ad un volume che attenui almeno in parte il rumore dei botti

3- Ricordatevi che il barbaro utilizzo dei botti avviene anche nei giorni antecedenti e successivi al 31 dicembre, per cui evitate di portare i vostri cani in giro senza guinzaglio ed assicuratevi che siano ben legati quando siete a spasso

4- Se sapete che il vostro animale ha una reazione forte durante l’esplosione dei botti parlatene precedentemente col vostro veterinario di fiducia

5- Non lasciate i vostri animali soli a casa, a nessuno di noi piacerebbe ritrovarsi nel panico ed in solitudine

E per chi invece ancora utilizza i botti di Capodanno, siete ancora in tempo per accendere il cervello e porre fine a questa barbara usanza che ogni anno provoca feriti e vittime tra gli umani e gli animali solo per il mero “divertimento” di scoppi e luci…

SPEGNI I BOTTI, ACCENDI IL CERVELLO!

#noaibotti

#spegniibotti #accendiilcervello