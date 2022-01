“Capitanata al Centro”, il comunicato di Zecchino, coordinatore regionale di Azione

Apprendo da testate giornalistiche on-line della Capitanata circa la costituzione di una lista denominata “Capitanata al Centro” in vista del rinnovo del Consiglio provinciale di Foggia. I promotori sarebbero il parlamentare Angiola di Azione; il Sindaco di Apricena, Potenza e il consigliere regionale Dell’Erba.

Leggo, altresì, che trattasi di un laboratorio politico, così definito, destinato per le future alleanze.

Con il presente comunicato tengo a precisare che tale progetto politico, oltre a non esser mai stato sottoposto al sottoscritto e al vaglio degli organi regionali deputati, non rientra, nella maniera più assoluta, nell’orizzonte politico del Partito.

Azione, fondato dal nostro leader Carlo Calenda, fin dalla sua nascita ha coerentemente e chiaramente escluso ogni e qualsivoglia ipotesi di accordo politico e/o cartello elettorale con forze sovraniste e populiste, come purtroppo devo registrare nel caso di specie. E’ infatti a tutti noto che il predetto “laboratorio politico” annovera al proprio interno esponenti politici di spicco che, “ fino all’altro giorno”, militavano, da protagonisti, in partiti sovranisti: Lega e “Lista Fitto” alias Fratelli d’Italia.

E’ quindi di tutta evidenza come tale lista sia in aperta antitesi con i principi statutari e fondativi del Partito AZIONE che rappresento in terra di Puglia.

Avv. Fabio Zecchino

Coord. Reg. per la Puglia di AZIONE.