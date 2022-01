Caos scuola, al rientro di oggi assenti 1 classe su 3

Al rientro in aula di oggi è già scuola nel caos, all’appello odierno mancano una classe su tre

Oggi milioni di studenti hanno fatto rientro in classe dopo la pausa natalizia. Nonostante l’allarme per l’alto numero di contagi, quasi a voler dire “con questo virus dobbiamo conviverci“.

Dai governatori di alcuni regioni ai presidi di numerosissime scuole, passando per diversi virologi e medici. Tutti concordi nel chiedere, negli ultimi giorni, e a più riprese, il ricorso alla Dad. O, comunque, il rinvio della ripresa in presenza. I professori sono comunque dovuti ad eseguire quasi in tutte le classi una lezione mista in presenza ed in DAD per chi è da casa.

Da non sottovalutare le numerose assenze di professori e personale della scuola