Caos nel Foggia Calcio, dopo il via di Pavone Zeman pensa alle dimissioni, ma si cerca una soluzione

Rischia di aprirsi una grande crepa in quel di Foggia, dopo l’esonero del Ds Giuseppe Pavone, che potrebbe non essere l’unico “volto noto” a lasciare il club.

Come infatti si legge sul Corriere dello Sport, sembra in bilico anche la posizione di mister Zdenek Zeman, che potrebbe anche rassegnare le dimissioni, dopo un vertice con il suo staff.

La frattura fra il boemo e il club, come riferisce il citato quotidiano “divergenze di mercato: ieri era allo Zaccheria in tribuna l’attaccante Hachim Mastour, ex talento del Milan, scelta del presidente bocciata da Pavone e dal boemo a fine gara”.

