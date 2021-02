CAONS: “Manfredonia-Monte Sant’Angelo, due comuni una realtà”

Sembra che sul territorio del golfo incomba una sorta di “maleficio” che

facilmente fa dimenticare il passato, anche quello caratterizzato da scempi e

danni perpetrati da sconsiderate scelte tutte a discapito della salute e

dell’ambiente.



La cosa più raccapricciante è che siano dimenticati i ‘‘corsi’’ appena

pregressi. E, questo, succede soprattutto a coloro i quali non hanno subito le

conseguenze di scelte dagli effetti nocivi e devastanti, ma ne hanno ricevuto,

invece, vantaggi economici. Ci riferiamo al Comune di Monte Sant’Angelo e

all’attuale Sindaco che, per la sua giovane età forse ha potuto conoscere solo

dai giornali, dai documenti o per sentito dire le gravi conseguenze subite dal

nostro territorio, dal mare e dai cittadini di Manfredonia.



Le nostre città si aspettano scelte più rispettose, più consone alla

sensibilità e alla vocazione del territorio; si aspettano di essere trattate non più

come terra di conquista, dove tutto si può, ma come parte attiva tramite una

viva partecipazione a quanto succede presso i confini comunali (contrada La

Pace).



La convivenza presuppone trasparenza per avere rapporti di buon

vicinato ed evitare guerre tra poveri. A nostro parere, l’amministrazione

Comunale di Monte Sant’Angelo avrebbe dovuto coinvolgere e rendere

partecipi i cittadini di Manfredonia sin da quando (3 marzo 2018) si è dichiarata

disponibile alla realizzazione di ‘‘un impianto per la produzione di materia

prima seconda (MPS) derivante dal recupero e/o riciclaggio della plastica dal

ciclo della differenziata, svolta dai comuni, e quindi dai cittadini”.



Questo perché i due comuni sono un unico territorio e volenti o nolenti le

scelte che si effettueranno per uno di essi coinvolgeranno anche l’altro. Basta

considerare che l’ex stabilimento Enichem, attuale zona industriale di Monte S.

Angelo, si trova a poche centinaia di metri dal centro abitato di Manfredonia.



Che cosa si vuol fare nell’area ex ENICHEM?

Il Sindaco D’Arienzo, nei suoi ultimi interventi, piuttosto accalorati, ha

parlato di un progetto di recupero della sola plastica, mentre apprendiamo che

la cessione di alcune aree da parte di Eni Rewind è finalizzata ‘‘alla

realizzazione di tre impianti destinati al trattamento e al recupero di vetro,

plastica, carta e cartone provenienti dalle raccolte differenziate dei rifiuti’’.

Quanto detto è stato prospettato dall’amministratore delegato di Eni Rewind in

un incontro con la Regione Puglia il 18 luglio 2019.



“In particolare, durante la sessione è stata illustrata la nuova tecnologia

proprietaria Waste to Fuel che rappresenta una valida soluzione, sostenibile e

circolare, per lo smaltimento dei rifiuti organici urbani, contribuendo a

risolvere una problematica di grande interesse sociale.

L’amministratore

delegato di Eni Rewind ha altresì illustrato un’ipotesi progettuale di

riqualificazione produttiva per le aree bonificate a Manfredonia che contempla

un impianto Waste to Fuel, un impianto di trattamento anaerobico per bio

metano (per i fanghi provenienti dagli impianti biologici urbani e per l’acqua

risultante dal processo produttivo dell’impianto Waste to Fuel), una

piattaforma ambientale e un impianto fotovoltaico”.



Siamo punto e daccapo. La regia delle nostre sventure è sempre la stessa.

Cioè dell’Eni! Chi inquina e causa danni riceve fondi pubblici. Per la bonifica

del sito ex Enichem sono stati spesi, fino a poco tempo fa, ben 260 milioni di

euro; si prevedono altri 15 mln per il completamento degli interventi di

risanamento e 5 mln di euro all’anno per il trattamento acqua di falda (TAF).



Riguardo al finanziamento richiesto ci chiediamo: possibile che un

impianto destinato al solo recupero della plastica richieda un costo che, a

quanto si dice, ammonta a circa 24 milioni di euro? Ci pare veramente

eccessivo per fare ‘‘il primo passo verso quella che gli esperti del settore

chiamano economia circolare’’.



Forse tale somma servirà a realizzare impianti di ben più vasta stazza, che

in seguito potranno accogliere rifiuti da un bacino molto ampio.

Abbiamo il presentimento, e ci auguriamo che questo resti tale, che si

voglia costruire impianti sopra alcune aree particolarmente problematiche per

affossare definitivamente i vecchi problemi.



Cari amici di Monte S. Angelo, il bene comune presuppone una comunità

e non un gruppo o una categoria o un paese, cerchiamo di vigilare insieme sulle

scelte che determinano il nostro futuro per evitare gli errori del passato.



Manfredonia 25/02/2021

per il CAONS

Ing. Matteo Starace