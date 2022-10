Cannelloni ricotta e spinaci: un primo piatto alternativo, supercremoso e squisito!

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette primi, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

Porzioni: 8/12 cannelloni

INGREDIENTI

400 gr di ricotta (mista/vaccina)

500 gr di spinaci

1 uovo

Parmigiano q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Noce moscata q.b.

400 ml di besciamella

Burro q.b.

8 fogli di sfoglia fresca rettangolari/12 cannelloni secchi

PROCEDIMENTO

Cuocere gli spinaci in acqua bollente e salata

Quando saranno cotti scolarli e farli raffreddare

In una ciotola mettere gli spinaci, la ricotta, l’uovo, sale, pepe, noce moscata, un po’ di parmigiano e amalgamare il tutto

Mettere il ripieno in ogni cannellone (se usate i fogli di sfoglia fresca mettet il ripieno rpima su tutti i fogli e poi arrotolare in modo da farli più o meno uguali)

Imburrare la teglia, aggiungere un po’ di besciamella e una spolverata di parmigiano

Adagiare i cannelloni, ricoprirli con la besciamella e un po’ di parmigiano

In forno a 180° per circa 15 minuti/20 minuti (in base al proprio forno e al tipo di pasta utilizzata)

