Cani randagi a Monte Sant’Angelo, “La latitanza della giunta comunale”

Vagano per le strade del Centro Storico e nella periferia est della nostra Città parecchi cani randagi affamati, assetati e spesso sofferenti perché in precarie condizioni di salute. Un fenomeno che dura, ormai, da parecchi mesi. Alcuni cittadini, particolarmente sensibili, tentano di mettersi in contatto con gli Amministratori comunali e con gli uffici di Palazzo di Città, ma spesso nessuno risponde al telefono e qualche amministratore, se intercettato, non prende alcuna iniziativa. Allora i cittadini sono costretti a sostituirsi al Comune per rifocillare questi animali girovaghi o per provvedere alle loro cure. Adesso basta, non si può più andare avanti così. Qui si tratta non solo di assistere questi “esseri viventi”, ma di garantire la sicurezza di tutti e soprattutto dei bambini, quando attraversano le strade cittadine. In verità, il Comune e l’ASL hanno il dovere di intervenire, anche quando non c’è alcuna segnalazione da parte dei cittadini. Al servizio veterinario della ASL spetta il compito di sterilizzare, vaccinare i cani randagi e di inserire sottopelle il microchip.

Il Comune, invece, ha l’obbligo di rifocillare queste povere bestie, di curarle quando è necessario, stipulando una convenzione con uno o più veterinari del luogo, liberi professionisti, e di trovare per loro una collocazione adeguata.

A tale fine, cosa sta facendo la nuova Assessora Armillotta? E il Sindaco, vista la latitanza della sua collaboratrice, perché non interviene?

Se non avete idee in merito, vi suggeriamo di “copiare” ciò che ha fatto e sta ancora facendo con successo il Comune di Vieste. E non possiamo non ricordare a voi amministratori e ai funzionari comunali addetti a questo servizio che, non intervenendo, state commettendo un’omissione di atti di ufficio.

(Fonte: Schieramento civico “La Rinascita Possibile”)