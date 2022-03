Cane gettato ed abbandonato in un pozzo nel foggiano

CANE GETTATO E ABBANDONATO IN UN POZZO.

Era sfinito, Chissà da quanto tempo lottava per sopravvivere. Un recupero complicato, durato 40 minuti, ma grazie alla collaborazione della Polizia Locale, dei vigili del fuoco e della D.ssa Carafa, FORTUNATO è vivo e al sicuro con noi adesso.

Ora provvederemo a far fare tutti gli accertamenti veterinari del caso. Chiunque volesse aiutarci o fosse interessato a Fortunato, ci contatti

Un grazie anche agli Operatori ENPA come sempre per il lavoro che svolgono tutti i giorni per gli amici a 4 zampe, alla segnalazione arrivata al comando da parte del Sig.Giuseppe che stava lavorando nei paraggi…