Cane bloccato sui binari, messo in salvo da cacciatore di Manfredonia. “E poi dicono che siamo cattivi”

Quando si dice che i cacciatori sono cattivi.



Qualche giorno fa a Garaguso in provincia di Matera, una cagnetta è rimasta intrappolata sui binari e salvata da alcuni lavoratori del cantiere vicino, che al lamento, sono accorsi per salvarla senza esitare del pericolo, mettendo a rischio la propria incolumità, tra questi Matteo Ciani, cacciatore dell’Arci Caccia Di Manfredonia che non ha esitato nel rischiare la propria vita pur di salvarne un’altra.



Vorrei l’applauso di tutti, oltre quello dei cacciatori (anche degli animalisti).



Vorrei, inoltre, dire “bravi” a Matteo e a tutto lo staff dell’hotel.