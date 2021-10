Candidato sindaco Valente: “Basta con i rattoppi, le ditte che non ripristinano a dovere dovranno essere sanzionate”

Le vie di Manfredonia versano in condizioni disastrose. Nel video che ho girato mercoledì 6 ottobre ho percorso solo alcune delle strade che da Monticchio portano a Siponto, ma la maggior parte delle altre è in condizioni anche peggiori, con buche che sembrano ormai dei crateri.

La manutenzione stradale è praticamente inesistente e i vari lavori in corso non fanno che peggiorare la situazione poiché portano a rattoppamenti che rappresentano un pericolo per la pubblica sicurezza, con una città diventata ormai una gruviera.

Con il piano ‘Strada per strada’ per la rivalutazione del decoro e della sicurezza stradale, la Regione ha stanziato 100milioni di euro per i comuni pugliesi, di cui ben 1,5 milioni per il rifacimento del manto stradale di Manfredonia. Tutti i lavori si dovranno concludere entro fine 2022 ed il Comune ha 5 mesi di tempo per presentare i progetti, 6 mesi per indire le gare e 6 mesi per realizzare e rendicontare i lavori.

Non c’è tempo da perdere. E, soprattutto, è necessario che il Comune vigili affinché dopo il rifacimento delle strade le ditte che effettuano lavori di qualsiasi natura, debbano obbligatoriamente ripristinare l’asfalto come se nessun intervento ci fosse mai stato, pena multe salate e anche diffide.

Non possiamo piùpermettere che lavori di miglioramentoportino ad un peggioramento delle strade.

Manfredonia merita di essere amministrata da una squadra di persone capaci, concrete e competenti. Il cambiamento è possibile, cominciamo subito.

Maria Teresa Valente

Candidato Sindaco CON MANFREDONIA e MD