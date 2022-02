Candela-Poggio Imperiale, in arrivo i primi 50 milioni di euro alla Provincia di Foggia

La Strada Regionale 1 Candela-Poggio Imperiale non è più un sogno. In arrivo i primi 50 milioni di euro alla Provincia di Foggia

Oggi è una bella giornata per la Capitanata perché con delibera del CIPESS vengono assegnati all’Ente Provincia di Foggia i primi 50 milioni di euro per i lavori di completamento della Strada Regionale1.

Tra le opere finanziate è compresa anche la SSV del Gargano Vico del Gargano- Mattinata, con un finanziamento di 300 milioni di euro, di competenza ANAS.

Sono veramente soddisfatto di questo risultato e ringrazio di vero cuore la Ministra Per il Sud e la Coesione Territoriale on. Mara Carfagna, per aver accolto la mia richiesta ed essersi sempre dimostrata, in questi mesi di proficua interlocuzione, disponibile al dialogo e al confronto, ed al Ministro delle Infrastrutture prof. Enrico Giovannini e alla sua struttura tecnica per aver supportato e condiviso l’importanza del progetto.

Ringrazio il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, per aver condiviso la strategicità e l’importanza delle suddete infrastrutture.

Grazie anche ai Sindaci dei Monti Dauni per il fondamentale lavoro di squadra fatto sulla SR 1.

Questo è un risultato storico per la Capitanata, perché dopo 40 anni finalmente si potrà completare un’arteria strategica per l’intero territorio provinciale.

E non finisce qui… nei prossimi giorni altre belle novità.

Fino all’ultimo giorno del mio mandato lavorerò per il bene della Capitanata!!