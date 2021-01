Cancellato il Carnevale di Putignano. E’ la prima volta dal 1394

Magari non è la più grave delle preoccupazioni in mezzo a morti, contagi e clausure. Ma Putignano senza Carnevale, per la prima volta dopo 626 anni, davvero non è uno scherzo. Niente maschere quest’anno, hanno vinto le mascherine.

Il Covid ferma la kermesse più antica d’Europa e sferra un colpo da un milione di euro all’economia della Murgia barese. Un gesto di responsabilità da parte degli organizzatori che ricordano che l’anno scorso, subito prima del lockdown, a Putignano erano già arrivate oltre ventimila persone.

Non è possibile pensare a nulla che venga svolto in sicurezza. Perciò tutto cancellato. E rinviato – ma non sarà la stessa cosa – ad una delle prime domeniche di luglio, quando in paese c’è la festa del Santo patrono.

articolo completo: https://www.rainews.it/tgr/puglia/articoli/2021/01/pug-cancellazione-carnevale-putignano-8f045b4f-4abe-4e3b-a230-881f95c3858d.html