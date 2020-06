Campo: “Sostengo la campagna per la legalizzazione della coltivazione della cannabis per uso personale”

Dichiarazione del presidente del Gruppo del Partito Democratico, Paolo Campo.



“La coltivazione della cannabis per uso personale non deve più essere un reato.È per questo che condivido, con convinzione, l’obiettivo della campagna #iocoltivo: esercitare pressione sul Parlamento affinché adotti una legge che recepisca la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni riunite con cui è stato sancito che “non costituiscono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica”.È un intervento indispensabile per quanti, e sono sempre di più, consumano cannabis a scopo terapeutico e che ancora oggi rischiano di dover subire gli effetti nefasti della cultura e della legislazione proibizionista.È un intervento utile a sottrarre alla criminalità organizzata miliardi di euro che alimentano altri business illegali, inquinano l’economia e alterano le regole del mercato.Sono i motivi per cui ho deciso di presentare una mozione da sottoporre al Consiglio regionale allo scopo di rafforzare la battaglia civica e politica per evitare a chi coltiva la cannabis per uso personale il rischio di essere condannato a 6 anni di carcere”.