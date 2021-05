Campo: “PD ha elaborato e depositato proposta di legge ‘Disposizione in materia di Bioeconomia’. Sopravvivenza pianeta richiede uno sforzo maggiore da parte di tutti” – Il video

La sopravvivenza del pianeta è un tema che, oggi più che mai, richiede uno sforzo maggiore da parte di tutti. Noi legislatori, a tutti i livelli, siamo chiamati ad utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione per contribuire a raggiungere l’obiettivo. Il Gruppo consiliare del Partito Democratico ha elaborato e depositato la proposta di legge “Disposizioni in materia di Bioeconomia”, presentata questa mattina alla stampa.

Una legge finalizzata alla promozione ed allo sviluppo di nuovi modelli d’impresa in quattro aree: rifiuti e cambiamenti climatici; cibo, salute e stili di vita; nuovi modelli di impresa; sviluppo sostenibile del territorio.

La proposta, inoltre, mette a frutto gli strumenti partecipativi della Regione Puglia e nasce dalla collaborazione con il Centro di Eccellenza per la Sostenibilità dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, in partenariato con il Centro di Eccellenza per l’Innovazione e la Creatività dello stesso Ateneo e Confindustria Puglia.