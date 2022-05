Campo: “Il reddito energetico regionale diventa operativo”

Il reddito energetico regionale diventa operativo. La Regione Puglia ha pubblicato sul BURP l’avviso per l’attivazione della misura utile a favorire la diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabile a servizio delle utenze residenziali domestiche/condominiali. La misura ha uno spiccato valore sociale prevedendo sostegno in favore di utenti in condizioni di disagio socio economico per l’acquisto e l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.



Una scelta che mira alla tutela dell’ambiente, la promozione della coesione economico-sociale e allo sviluppo dell’intero territorio pugliese.

Paolo Campo