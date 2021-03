Campo: “Dobbiamo restare accanto alle imprese più sofferenti”

Titolo II Circolante – Regione Puglia

Paolo Campo (PD)

Presidente della V Commissione consiliare

“La Regione Puglia stanzia ulteriori 110 MLN di euro per il Titolo II Circolante. Dobbiamo restare accanto alle imprese più sofferenti”

La Regione Puglia stanzia ulteriori 110 milioni di euro al Titolo II Circolante (Lift Plus).

Le nuove risorse ricadranno su Capo 3 (commercio, artigianato, manifatturiero, servizi, professionisti) ed il Capo 6 (turismo).

L’intera dotazione consentirà di esaurire la totale richiesta delle imprese del settore turistico-alberghiero (Capo 6 del Titolo II Circolante) e di agevolare domande per oltre 108,64 milioni del Capo 3.

Un grande risultato messo a segno dalla Regionale Puglia, che non dimentica il momento di crisi che stiamo attraversando, restando al fianco delle categorie più sofferenti.