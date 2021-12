Campo contro la possibile nomina di Palese al posto di Lopalco: “Emiliano sbaglia”

Non credo che in una fase come questa sia politicamente utile procedere alla sostituzione del prof. Pierluigi Lopalco, che ha lasciato l’assessorato alla sanità da poche settimane, con il dott. Rocco Palese.

Lungi da me l’intento di suggerire al Presidente Emiliano come esercitare al meglio le sue prerogative, ed anche la pretesa di rappresentare l’opinione in merito degli organismi del Partito Democratico. Avverto unicamente l’urgenza di dar voce all’idea di molti nostri iscritti che giudicano sbagliato il messaggio politico che rischia di scaturire da questa nomina.

Nulla da eccepire sulle qualità umane e professionali dell’ex assessore al bilancio della Giunta Fitto, ma in Puglia il centrosinistra ha dato vita ad un modello di governo, a cui abbiamo chiamato anche i 5S e una larga parte della società civile, chiaramente alternativo a quello offerto dal centro destra a trazione Meloni Salvini del candidato Fitto.

In un momento come questo, in cui si avverte più che mai la necessità di una piena assunzione di responsabilità della Politica di fronte a decisive scadenze istituzionali, bisogna trasmettere ai cittadini l’idea di una politica fondata su programmi chiari e scelte condivise, in cui i nostri elettori possano identificarsi.

Un centrosinistra largo non vuol dire una coalizione che mobilita il suo perimetro a seconda del momento, col rischio di apparire una coalizione politicamente indistinta. Ciò vale tanto più ove si considerino le tante risorse di cui dispone la maggioranza consiliare, ma oltre esse le moltissime personalita’ e competenze diffuse nel centrosinistra pugliese.

Paolo Campo