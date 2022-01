Campionato primaverile d’altura 2022

C’è grande fermento allo Yachting Club Marina del Gargano, il circolo nautico che organizza il Campionato Primaverile d’altura in programma da 23 gennaio al 20 marzo 2022 nelle acque antistanti il porto turistico di Manfredonia.

L’evento sportivo è stato presentato in conferenza stampa dal presidente del circolo, Gino Tridello, dal presidente del porto turistico, Ciro Gelsomino, e dal direttore sportivo dello Yachting Club Faliero Belardinelli.

“Pur essendo il circolo nautico più giovane – ha sottolineato con un pizzico di orgoglio il presidente Tridello – abbiamo all’attivo alcune manifestazioni sportive come la prima edizione della Coppa dei Campioni 2018, organizzata in sinergia con gli amici della Lega Navale e del Centro Velico, la Coppa Kinder+ optimist sempre nel 2018 che ha fatto arrivare qui 400 ragazzi in gara e oltre 1500 accompagnatori per 3 giorni.Da segnalare il percorso sportivo di un nostro socio, Saverio Trotta, oggi vicecampione nazionale del Campionato italiano d’altura con la sua Trottolina Bellicosa. Il nostro mare, le condizioni meteo, le peculiarità stesse del Porto Turistico consentono di scommettere su Manfredonia come città ideale per ospitare manifestazioni che oltre a rilanciare l’immagine della città, aiutano l’economia locale e rivestono una rilevante funzione sociale perché promuovono lo sport soprattutto tra i giovani consentendone una sana crescita tesa al raggiungimento di obiettivi importanti”.

5 le regate in programma: 23 gennaio, 6 e 20 febbraio, 6 e 20 marzo.“Verrà assegnato il I° trofeo challenge Marina del Gargano – ha annunciato il presidente del Porto Turistico, Gelsomino- al circolo della imbarcazione prima classificata e dopo tre vittorie il trofeo resterà definitivamente al circolo. Il Marina sta garantendo, da parte sua, il supporto all’organizzazione come, ad esempio, offerte vantaggiose per gli armatori che usufruiranno di uno sconto del 20% su alaggio e varo”.

“Il Campionato primaverile – ha aggiunto Belardinelli – sarà per i nostri atleti anche un’opportunità per tenersi in forma prima della Coppa dei Campioni che si disputerà dall’ 1 al 3 aprile 2022 a Monopoli. Avremo quindi una regata di altura ogni quindici giorni, sino al 20 marzo, ed i primi classificati accederanno alla competizione regionale promossa dall’VIII Zona FIV”.