Campagna vaccinale: disponibilità ad effettuare vaccini anche dalla Clinica San Michele di Manfredonia

Si amplia il quadro delle sinergie tra le aziende sanitarie pubbliche di Foggia e il settore del privato accreditato.

Da oggi fanno parte della rete provinciale degli ambulatori vaccinali, oltre alla “San Francesco Hospital”, anche la clinica “San Michele” di Manfredonia e il “Centro Salute Giovanni Paolo II” e il “Don Uva Universo Salute” di Foggia.

La collaborazione con le strutture accreditate permetterà di incrementare ulteriormente il numero dei centri vaccinali operativi sul territorio per completare le attività di somministrazione del vaccino anti COVID a farmacisti, odontoiatri, specialisti ambulatoriali, personale di studio e informatori scientifici e per accelerare le vaccinazioni del personale, docente e non, delle scuole di ogni ordine e grado.

Una attività complessa, se si considera che in provincia di Foggia ci sono 121 scuole statati e 161 paritarie. In molti casi si tratta di istituti comprensivi che accorpano più livelli di scolarità, ma anche diversi plessi distribuiti all’interno dello stesso comune o dislocati in comuni differenti.

Al momento, dalle scuole sono giunte circa 12.000 prenotazioni.

Continua, parallelamente, la vaccinazione delle persone ultraottantenni nell’ambito della rete capillare di ambulatori vaccinali, attivati sul territorio anche grazie al contributo offerto dai sindaci.

Per le persone ultraottantenni impossibilitate a spostarsi, a breve, previa indicazioni della cabina di regia regionale, partiranno le vaccinazioni a domicilio con la collaborazione delle U.S.C.A..

Si ricorda che, per sottoporsi alla vaccinazione, è necessario compilare il consenso informato, scaricabile dal portale della ASL Foggia al seguente link: https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/vaccini-modulistica.

Per un servizio più efficace ed efficiente, la Direzione invita le persone prenotate a rispettare l’orario dell’appuntamento, evitando di presentarsi in anticipo, e a compilare prima la modulistica (fatta eccezione per la firma che va apposta al momento della somministrazione).

Questo permetterà di ottimizzare le operazioni di accettazione e di evitare assembramenti e inutili attese.