Campagna contro l’abbandono dei cani a causa del Coronavirus

Come riferito nella giornata di ieri dal Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, durante la quotidiana conferenza stampa per fare il punto quotidiano della situazione sull’emergenza Coronavirus: “Da più parti giunge la segnalazione di abbandono di animali domestici, in particolare di cani, in nessun modo esiste ed è stata dimostrata la possibilità di diffusione di contagio tra gli animali e le persone”, proseguendo il suo discorso ha poi detto che “L’abbandono di animali domestici, specie cani, è assolutamente deprecabile.”

Per tale motivo, considerando la notizia ufficiale data dal Dipartimento di Protezione Civile, la SCISAR (Scuola Cinofila Italiana Soccorso Acquatico e Ricerca) e AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport) – Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal Coni nonché Organizzazione riconosciuta dal Ministero dell’Interno quale Ente con finalità assistenziali, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale Associazione di Promozione Sociale, dal Ministero della Solidarietà Sociale e dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organizzazione di volontariato – hanno deciso insieme di lanciare la “CAMPAGNA ANTIABBANDONO DEI CANI” attraverso tutti i canali Social delle rispettive Organizzazioni, seguiti da migliaia di followers in Italia e nel mondo.

Aiutateci a diffondere la notizia, onde evitare inutili abbandoni!