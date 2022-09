Campagna abbonamenti Vitulano Drugstore C5 Manfredonia

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2022/23

SOLO TRIBUNA CENTRALE

In vista della prima partita casalinga, sabato 1 ottobre al PalaScaloria di Manfredonia contro il Gear Siaz Piazza Armerina, il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia comincia la sua campagna abbonamenti per la stagione 2022/23, riservata esclusivamente alla tribuna centrale del palazzetto.

Il prezzo sarà di €50.

Per qualsiasi informazione, contattare Lucia Castriotta al suo numero di cellulare: 3516109330.