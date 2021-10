Campagna abbonamenti della Vitulano Drugstore C5 Manfredonia

“MAI SOLA” è il claim scelto del Vitulano Drugstore C5 Manfredonia per il lancio della campagna abbonamenti 2021/2022. Uno slogan forte ed incisivo per i tanti simpatizzanti biancoceleste, chiamati a riempire gli spalti del PalaScaloria, nel massimo campionato di calcio a 5. Parole che dovranno trovare conferma e risonanza con la sottoscrizione della tessera abbonamento 2021-2022, per seguire le partite casalinghe della regular season dei sipontini. Il pubblico, quest’anno più che mai, dovrà essere il sesto uomo in campo, a sostegno di Lupinella e compagni, in una serie A difficile ed affascinante.

La sottoscrizione della tessera abbonamento dà diritto alla visione di ben 14 incontri al PalaScaloria ovvero tutti tranne uno che sarà dedicato alla “Giornata biancoceleste” (in cui le tessere sottoscritte non saranno valide e che verrà annunciata la settimana precedente all’incontro scelto dalla società).

Questi i prezzi comunicati dalla società:

Abbonamento intero (maggiorenni): 70 euro

Abbonamento ridotto (donne e under 18): 50 euro, non cedibile a terzi, previo controllo all’ingresso impianto in concomitanza delle gare in programma.

Prezzo biglietto singola partita: 7 euro

Prezzo ridotto singola partita: 5 euro

I posti saranno riservati ed assegnati, come da normative anti-Covid. Gli abbonati con la stessa tessera potranno assistere, dal vivo, se gare interne, anche alle partite che la Divisione disporrà di effettuare presso la Sky Arena di Salsomaggiore Terme (viaggio escluso a carico dell’abbonato).

Per sottoscrivere l’abbonamento, sarà possibile prenotare la vostra tessera in qualunque momento fino a domenica 17 ottobre p.v., mediante messaggio privato sulle nostre pagine ufficiali social Facebook o Instagram e ritirarle, a partire dal prossimo weekend, direttamente presso i seguenti punti vendita autorizzati dalla società:

Bar Impero presso Piazza Marconi

Bar Fiore F.ll Bisceglia via Scaloria n°95 E

Bar Pace via Gargano n°120

La società comunica, inoltre, che vista la capienza ridotta, non saranno consentiti accrediti, ad eccezione della stampa e di particolari circostanze, che saranno valutate dalla stessa, previa prenotazione preliminare mediante messaggio privato alla pagina ufficiale Facebook o alla mail info@manfredoniac5.it, almeno 2 giorni prima della gara in programma.

Corri a sostenere la squadra della vostra città e diventa anche tu il 6°uomo in campo.

Area comunicazione- Futsal Communication