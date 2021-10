Camminata in Rosa, Rotice: “Sport sia un diritto e non un privilegio”

#CamminatainRosa Lo sport come sano stile di vita, prevenzione ed aggregazione sociale.

Nel ricordo di #Emilianna, giovane donna recentemente strappata alla vita, questa mattina a Manfredonia si é svolta la manifestazione per celebrare l’#OttobreRosa e sensibilizzare sul tema della lotta e prevenzione al tumore al seno, con l’importante presenza di Padre Franco Moscone ed un fiume di cittadini.

Fare sport, fare sport per tutti, dev’essere un diritto e non un privilegio. Per questo ci dev’essere una #ManfredoniaOlimpica, spazi attrezzati all’area aperta e strutture polifunzionali per stimolare la cultura dello sport e rendere vivibili e fruibili luoghi degradati della città.

Un tema fondamentale che va di pari passo con il potenziamento dei servizi sanitari per la prevenzione e la cura del tumore al seno, nonché la centralità del ruolo sociale ed istituzionale delle donne nella ripartenza della città con la vera affermazione della parità di genere nella vita pubblica e privata.

Gianni Rotice – Candidato sindaco di Manfredonia