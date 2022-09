L’omaggio di Camilla alla Regina Elisabetta non passa inosservato: di cosa si tratta

Camilla ha reso omaggio alla Regina Elisabetta e il suo gesto non è passato inosservato. Sull’abito scuro della regina consorte spiccava per bellezza ed eleganza una spilla che racchiude in sé molteplici significati. Il gioiello di diamanti raffigura due cardi, da più di 500 anni simbolo ed emblema del paese che compone il Regno Unito. La spilla in questione era uno dei gioielli preferiti della Regina Madre, e la moglie di re Carlo III non poteva omaggiarla in un modo migliore. Elisabetta II ereditò i preziosi cardi dalla madre e piuttosto che appuntarsela sul cappotto o sull’abito, aveva il vezzo di fissarla sul cappello.