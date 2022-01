Camilla, la lettera del suo Mario: “Una ragazza unica”

Avrei voluto mettere questa foto, che tu adoravi, in un nostro momento importante.

La metterò ora, però, in un momento di atroce e lancinante dolore.

Un momento nel quale il tuo sorriso ed i tuoi occhi, che hanno sinora illuminato il mio cuore e riempito la mia vita, e che hanno donato gioia e felicità a chiunque li incrociava nel suo cammino, sono stati crudelmente e ingiustamente spenti.

La metterò, però, perché ti scriverò esattamente quello che avrei voluto scriverti in un altro momento.

“Se mi guardi così, io sento il cuore a mille”

P.s. Mi scuso se non riuscirò a rispondere alle chiamate, alle molte centinaia di messaggi pervenuti su whatsapp, ai post ed ai messaggi su messenger, ma questa ondata di affetto e vicinanza è un’ulteriore testimonianza dell’unicità di Camilla, capace di lasciare il segno e non passare inosservata, per la sua solarità, per la sua vitalità, per la sua positività, per la sua intraprendenza, in qualsivoglia contesto frequentasse.

Una ragazza unica.

La donna della mia vita.

Ti amo da impazzire, Camilla.

Mario Aiezza