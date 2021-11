Cambio di presidenza per Manfredonia Nuova, dimissioni di Enrica Amodeo

Quello che mi ha visto coinvolta dentro Manfredonia Nuova è un percorso politico e umano, fatto accanto a persone di cui condivido gli ideali di buona politica, di trasparenza e amore e tutela per il proprio territorio.

In questi giorni sento tanto parlare di analisi politica ma, francamente, l’argomento non mi appassiona.

Di questa campagna elettorale mi rimarranno l’entusiasmo di adoperarsi per contribuire al cambiamento rincorrendo un sogno di rinascita, lo spirito di gruppo e il confronto stimolante con le belle persone incontrate.

Il risultato elettorale, per quanto deludente, non cambierà di certo il mio attivismo civico e l’impegno a portare avanti i progetti in cui credo.

Per Manfredonia Nuova, però, è il momento di voltare pagina, anche attraverso un cambio di presidenza, che sappia dare nuovi stimoli e nuove motivazioni.

L’occasione giusta è data dall’avvicinarsi di giovani leve che, sono sicura, daranno nuova linfa all’Associazione.

Certa dell’impegno e della dedizione profusi in questi anni da parte mia, faccio i più sinceri auguri agli amici di Manfredonia Nuova, per il proseguimento dell’ azione politica.

Enrica Amodeo