Cambio ai vertici di Anaci Foggia

Anaci Foggia ha un nuovo presidente. Si chiama Angelo Novia e

succede a Piero Bonito che la platea congressuale saluta dopo

quattro anni alla guida della rinomata associazione di

Amministratori Condominiali. Negli anni ha assunto diverse

cariche associative, dapprima segretario provinciale poi consigliere

regionale ed infine consigliere nazionale, Novia classe 73, ha

maturato in questi anni una comprovata esperienza guadagnandosi

così il salto ai vertici dell’Associazione foggiana. L’idea del nuovo

presidente non si discosta dal suo predecessore, anzi cercherà di

migliorare quando sin ora fatto. Il nuovo presidente focalizzerà le

sue energie sui giovani amministratori tentando di rilanciare il

settore verso dinamiche sempre più attuali, in un’ottica di

rinnovamento che affianca alla tutela del cittadino e alla formazione

professionale un linguaggio nuovo che si adatta ai tempi e che mira

al raggiungimento dell’eccellenza produttiva e qualitativa del

gruppo associativo.